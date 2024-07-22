Кулеба їде до Китаю: що відомо

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба здійснить візит до Китаю. У КНР дипломат буде перебувати від 23 до 25 липня.

Про це повідомляє пресцентр МЗС.

Кулеба їде до Китаю на запрошення міністра закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї. Під час зустрічей і переговорів сторони "проведуть обмін думками щодо актуального стану та перспектив розвитку двосторонніх відносин".

Очікується, що під час зустрічей і переговорів сторони обміняються думками на тему актуального стану та перспектив розвитку двосторонніх відносин.

Як повідомлялося, НАТО назвало Китай "вирішальним чинником" у війні РФ. Втім, Пекін назвав заяви Північноатлантичного альянсу "провокаційними — такими, що містять явну неправду і наклеп". В КНР кажуть, що до НАТО було надіслано відповідний протест.

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