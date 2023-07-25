Кулеба закликав ЄС не "грати на руку Путіну": що сталося

Міністр повідомив про намагання уникнути ситуації, коли "Путін сидітиме і сміятиметься у Кремлі", коли Польща чи інша країна ЄС наполягатиме, "що українське зерно не може потрапляти на її територію".

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба назвав неприйнятними плани деяких країн Євросоюзу подовжити обмеження на ввезення українського зерна після 15 вересня.

Про це міністр заявив в інтерв'ю France24.

"Це неприйнятно, і вимоги окремих країн щодо розширення застосування обмежень ЄС після 15 вересня йдуть проти їхніх власних інтересів", – сказав Кулеба.

Голова МЗС зазначив – одна з причин руйнування Росією української зернової інфраструктури є бажання спровокувати додаткову напруженість між Україною і європейськими сусідами.

"Ми не повинні грати на руку Путіну, ми не повинні грати в його ігри", – закликав міністр.

Він також повідомив, що наразі Україна тісно співпрацює з країнами-сусідками, аби уникнути ситуації, коли "Путін сидітиме і сміятиметься у Кремлі, спостерігаючи, як, наприклад, Польща чи інша країна наполягає, що українське зерно не може потрапляти на її територію".

Що відомо про обмеження ЄС на ввезення українського зерна

Єврокомісія у травні запровадила обмеження щодо експорту з України до п'яти країн Євросоюзу пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику, а в червні дію рішення подовжили до 15 вересня. Таким чином Єврокомісія відреагувала на обмеження, які для захисту свого ринку щодо агроекспорту України запровадили Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія. У відомстві у березні оцінювали, що від напливу дешевої української продукції фермери з цих країн втратили 417 млн євро. Тепер згадані держави ЄС вимагають подовжити обмеження на експорт і після 15 вересня.

Зауважимо, 19 липня польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький пригрозив не відкрити кордон для українського зерна після 15 вересня, якщо Єврокомісія не подовжить обмеження.

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