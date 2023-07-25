Кулеба призвал ЕС не "играть на руку Путину": что произошло

Министр сообщил о попытке избежать ситуации, когда "Путин будет сидеть и смеяться в Кремле", когда Польша или другая страна ЕС будет настаивать, "что украинское зерно не может попадать на ее территорию".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал неприемлемыми планы некоторых стран Евросоюза продлить ограничения на ввоз украинского зерна после 15 сентября.

Об этом министр заявил в интервью France24.

"Это неприемлемо, и требования отдельных стран по расширению применения ограничений ЕС после 15 сентября идут против их собственных интересов", – сказал Кулеба.

Глава МИД отметил – одной из причин разрушения Россией украинской зерновой инфраструктуры является желание спровоцировать дополнительную напряженность между Украиной и европейскими соседями.

"Мы не должны играть на руку Путину, мы не должны играть в его игры", – призвал министр.

Он также сообщил, что Украина тесно сотрудничает со странами-соседками, чтобы избежать ситуации, когда "Путин будет сидеть и смеяться в Кремле, наблюдая, как, например, Польша или другая страна настаивает, что украинское зерно не может попадать на ее территорию".

Что известно об ограничении ЕС на ввоз украинского зерна

Еврокомиссия в мае ввела ограничения по экспорту из Украины в пять стран Евросоюза пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, а в июне действие решение продлили до 15 сентября. Таким образом, Еврокомиссия отреагировала на ограничения, которые для защиты своего рынка по агроэкспорту Украины ввели Польша, Венгрия, Словакия и Болгария. В ведомстве в марте оценивали, что от наплыва дешевой украинской продукции фермеры из этих стран потеряли 417 млн. евро. Теперь упомянутые государства ЕС требуют продлить ограничения на экспорт и после 15 сентября.

Заметим, 19 июля польский премьер-министр Матеуш Моравецкий пригрозил не открыть границу для украинского зерна после 15 сентября, если Еврокомиссия не продлит ограничения.

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