Нардепа Трухіна виключили із "Слуги народу"

Таке рішення ухвалила очільниця партії Олена Шуляк.

Народного депутата Олександра Трухіна 2 лютого виключили з партії "Слуга Народу". Відповідне рішення ухвалила очільниця партії Олена Шуляк на тлі скандалу із аварією за участю нардепа, коли постраждало 6 людей.

Про це повідомила очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк у Facebook вранці 2 лютого.

За її словами, виключення Трухіна означатиме припинення його повноважень як голови Полтавської обласної організації партії.

"Як очільниця політичної партії "Слуга народу", ухвалила рішення про виключення Олександра Трухіна з лав партії", - написала Шуляк.

Політсила також закликає фракцію "Слуги Народу" у Верховній Раді зібрати засідання, розглянути інцидент за участю Трухіна для ухвалення рішення.

Днем раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія закликав нардепа Олександра Трухіна вийти з "СН" на тлі появи нових даних щодо серпневої ДТП за його участю.

Нагадаємо, що депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін скоїв ДТП у серпні 2021 року. Внаслідок аварії постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей. За попередньою інформацією, політик нібито перебував напідпитку, а тест на алкоголь проходити відмовився.

Нещодавно в Мережі опублікували відеозапис з місця аварії. На кадрах видно, як Трухін намагається домовитися із поліцейським про те, щоб залишити місце ДТП, та обіцяє згодом "знайтися" з правоохоронцем і "віддячити" йому. Розслідування справи триває.

Читайте також: