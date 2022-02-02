Нардепа Трухина исключили из "Слуги народа"

Такое решение приняла глава партии Елена Шуляк.

Народный депутат Александр Трухин 2 февраля был исключен из партии "Слуга Народа". Соответствующее решение приняла глава партии Елена Шуляк на фоне скандала с аварией с участием нардепа, когда пострадали 6 человек.

Об этом сообщила глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк в Facebook утром 2 февраля.

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По ее словам, исключение Трухина будет означать прекращение его полномочий как главы Полтавской областной организации партии.

"Как глава политической партии "Слуга народа", приняла решение об исключении Александра Трухина из рядов партии", — написала Шуляк.

Политсила также призывает фракцию "Слуги Народа" в Верховной Раде собрать заседание, рассмотреть инцидент с участием Трухина для принятия решения.

Днем ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия призвал нардепа Александра Трухина выйти из "СН" на фоне появления новых данных по августовскому ДТП с его участием.

Напомним, что депутат от "Слуги народа" Александр Трухин совершил ДТП в августе 2021 года. В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе двое детей. По предварительной информации, политик якобы находился под хмельком, а тест на алкоголь проходить отказался.

Недавно в Сети была опубликована видеозапись с места аварии. На кадрах видно, как Трухин пытается договориться с полицейским о том, чтобы покинуть место ДТП, и обещает впоследствии "найтись" с правоохранителем и "отблагодарить" его. Расследование дела продолжается.

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