Нардепа Трухина исключили из "Слуги народа"

Такое решение приняла глава партии Елена Шуляк.
Народный депутат Александр Трухин 2 февраля был исключен из партии "Слуга Народа". Соответствующее решение приняла глава партии Елена Шуляк на фоне скандала с аварией с участием нардепа, когда пострадали 6 человек.
Об этом сообщила глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк в Facebook утром 2 февраля.
По ее словам, исключение Трухина будет означать прекращение его полномочий как главы Полтавской областной организации партии.
"Как глава политической партии "Слуга народа", приняла решение об исключении Александра Трухина из рядов партии", — написала Шуляк.
Политсила также призывает фракцию "Слуги Народа" в Верховной Раде собрать заседание, рассмотреть инцидент с участием Трухина для принятия решения.
Днем ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия призвал нардепа Александра Трухина выйти из "СН" на фоне появления новых данных по августовскому ДТП с его участием.
Напомним, что депутат от "Слуги народа" Александр Трухин совершил ДТП в августе 2021 года. В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе двое детей. По предварительной информации, политик якобы находился под хмельком, а тест на алкоголь проходить отказался.
Недавно в Сети была опубликована видеозапись с места аварии. На кадрах видно, как Трухин пытается договориться с полицейским о том, чтобы покинуть место ДТП, и обещает впоследствии "найтись" с правоохранителем и "отблагодарить" его. Расследование дела продолжается.
Читайте также:
- "Быкуют" и качают права: почему нардепы постоянно попадают в скандалы и как этому помешать
- Зеленский немножко не знает о том, что происходит у него за спиной — Наталья Мосейчук
- Исключительно "разочарованием года" украинцы назвали Тищенко и Киву
- "Вареник с брынзой, но на вкус как с селедкой": нардеп Вирастюк вульгарно прокомментировал женские половые органы