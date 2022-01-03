Очільник Пентагону Ллойд Остін заразився коронавірусом: що відомо

У листопаді Остін отримав бустерне щеплення проти COVID-19.

Міністр оборони США Ллойд Остін в неділю, 2 січня, отримав позитивни результат тесту на COVID-19, після чого оголосив про п'ятиденну самоізоляцію.

Про це повідомляє Military Times.

Зазначається, що очільник Пентагону перевірився на коронавірус після появи "помірних" симптомів. Він вказав, що співпрацює зі своїми лікарями, щоб зменшити ризик будь-яких ускладнень захворювання.

"Подолання поширення цього вірусу, захист наших співробітників та забезпечення мого власного якнайшвидшого та безпечного одужання залишаються моїми пріоритетами", - наголосив Остін.

Очільник американського оборонного відомства додав, що, попри самоізоляцію, планує "фактично бути присутнім на ключових зустрічах та обговореннях".

"Я збережу за собою всі повноваження. Заступниця міністра оборони США Кетлін Гікс представлятиме мене в інших питаннях в разі необхідності", - вказав він.

Остін підкреслив, що не перебував із американським президентом Джо Байденом в одному приміщенні від 21 грудня. Очільник Пентагону також зауважив, що вакцинувався проти COVID-19 на початку минулого року, а в жовтні отримав бустерне щеплення.

"Мій повністю щеплений статус зробив інфекцію значно легшою, ніж вона могла б бути. І я вдячний за це", - висловився міністр оборони США, посилаючись на розмову зі своїми лікарями.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.