Орбан готовий обговорити з Зеленським "різдвяне перемир'я"

Орбан заявив, що завжди був би готовий поговорити із Зеленським.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що готовий зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі, де вони наразі обидва перебувають.

Про це повідомляє Telex.hu.

Орбан повідомив журналістам, що план про "різдвяне перемир'я" вже "лежить на столі" й очікує на те, щоб його ухвалили, або ж відхилили.

Крім того, очільника угорського уряду запитали про можливість переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. Орбан повідомив, що перебуває у стані постійної готовності. Він наголосив, що відкритий до будь-яких конструктивних обговорень, якщо виникне така необхідність.

"Я працюю в режимі очікування і сплю в режимі очікування. Я завжди готовий до будь-якої змістовної дискусії", - заявив Орбан.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан винуватив Зеленського у провокації. Він назвав провокацією слова українського президента про те, що у нього не має дієвих важелів впливу на Путіна, і запевнив, що пропозиція “різдвяного перемир’я”, за його словами, “лежить на столі”.

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