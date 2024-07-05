Орбан приїхав з "мирною місією" до Москви на зустріч з Путіним

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Росії у п'ятницю, 5 липня. У Москві він зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на перессекретаря угорського політика Берталан Хавасі.

Орбан заявив, що прибув до Москви для продовження "мирної місії". Він також опублікував фото з аеропорту за підписом "Мирна місія триває, друга зупинка - Москва".

Візит угорського політика заздалегідь не анонсувався ні Москвою, ні Будапештом. Напередодні видання Financial Times, посилаючись на одне угорське та два джерела в ЄС, повідомляло, що Орбан зустрінеться з президентом РФ. За словами одного із джерел, він хоче "вислухати обидві сторони конфлікту".

Як повідомлялося, 2 липня Орбан приїздив до Києва, де зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським. Зокрема, прем'єр запропонував Україні припинити вогонь. З його слів, Угорщина дуже високо оцінює усі ініціативи президента Зеленського заради досягнення миру, але вони потребують багато часу.

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