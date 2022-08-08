Палестинське угруповання підтвердило перемир'я з Ізраілем: деталі

Палестинське угруповання «Ісламський джихад» заявили, що погодилися на припинення вогню з Ізраїлем.
Про це пише "Радіо Свобода".
Перемир'я уклали, щоб покласти край інтенсивному конфлікту, в результаті якого загинуло щонайменше 36 палестинців, у тому числі 11 дітей, і понад 300 отримали поранення.
Високопоставлений представник угруповання «Ісламський джихад» оголосив 7 серпня, що досягнута за посередництва Каїра угода про припинення вогню «містить зобов’язання Єгипту працювати над звільненням двох в’язнів» з ізраїльського ув’язнення. Один з ув'язнених є високопоставленою фігурою в політичному крилі «Ісламського джихаду», повідомили в угрупованні.
Нагадаємо, 5 серпня Армія оборони Ізраїлю почала військову операцію "Світанок" у Секторі Гази проти терористичної організації "Ісламський джихад".
Того ж дня територію Ізраїлю атакували ракетами із Сектора Гази. Тож ЦАХАЛ почав завдавати авіаударів по об'єктах "Ісламського джихаду" в секторі Газа.
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