Палестинське угруповання підтвердило перемир'я з Ізраілем: деталі

Палестинське угруповання «Ісламський джихад» заявили, що погодилися на припинення вогню з Ізраїлем.

Про це пише "Радіо Свобода".

Перемир'я уклали, щоб покласти край інтенсивному конфлікту, в результаті якого загинуло щонайменше 36 палестинців, у тому числі 11 дітей, і понад 300 отримали поранення.

Високопоставлений представник угруповання «Ісламський джихад» оголосив 7 серпня, що досягнута за посередництва Каїра угода про припинення вогню «містить зобов’язання Єгипту працювати над звільненням двох в’язнів» з ізраїльського ув’язнення. Один з ув'язнених є високопоставленою фігурою в політичному крилі «Ісламського джихаду», повідомили в угрупованні.

Нагадаємо, 5 серпня Армія оборони Ізраїлю почала військову операцію "Світанок" у Секторі Гази проти терористичної організації "Ісламський джихад".

Того ж дня територію Ізраїлю атакували ракетами із Сектора Гази. Тож ЦАХАЛ почав завдавати авіаударів по об'єктах "Ісламського джихаду" в секторі Газа.

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