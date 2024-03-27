Помер екснардеп Андрій Антонищак

Окрім роботи в парламенті, політик воював на фронті, де зазнав поранення.

Помер народний депутат України попереднього скликання Андрій Антонищак від партії блок "Петра Порошенка".

Про це повідомила народна депутатка від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко.

"Зранку отримали сумну звістку. Помер наш колега, депутат ВР попереднього скликання Андрій Антонищак. Андрій воював, був поранений. Але тоді пронесло. Війна наздогнала в тилу, підірваним здоровʼям", – йдеться в дописі депутатки.

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Вона поділилася, що час від часу розмовляла з Антонищаком по телефону: обговорювали забезпечення підрозділів і гуманітарну допомогу. Він дуже гостро переживав ситуацію на фронті.

"В парламенті Андрій був у команді Народного фронту, ми разом працювали в коаліції. Пам’ятаємо тебе, Друже… Найщиріші співчуття родині", – резюмувала Геращенко.

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Андрій Антонищак – біографія

Антонищак родом з Нового Роздолу на Львівщині. Був учасником Євромайдану та АТО.

2014 року став депутатом Верховної Ради восьмого скликання, обраний від партії "Блок Петра Порошенка" (№39 у виборчому списку). У парламенті очолював підкомітет з питань правового забезпечення діяльності митних органів Комітету з питань податкової та митної політики.

Раніше, 2006 року, обирався депутатом Львівської міської ради від блоку "Український Народний Блок Костенка і Плюща". Брав участь у діяльності партії Громадський рух "Народний контроль".

На початку 2000 років зареєструвався як приватний підприємець, також обіймав різні керівні посади у комерційних структурах.

Закінчив МАУП за спеціальністю "управління персоналом та бізнесом".

2014 року, під час АТО, став координатором 1-го батальйону оперативного призначення Нацгвардії. Був нагороджений медаллю "За військову службу Україні" – за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

2020 року в НГУ став старшим офіцером планування та застосування військ в охоронних заходах.

Андрій Антонищак з побратимами у зоні АТО 2014 року / Фото: Facebook-сторінка Антонищака

Нагадаємо, напередодні помер Ігор Юхновський – перший віцепрем'єр України, фізик-теоретик, народний депутат чотирьох скликань та співзасновник Інституту національної пам'яті.

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