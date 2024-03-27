Умер экс-нардеп Андрей Антонищак

Кроме работы в парламенте, политик воевал на фронте, где получил ранение.

Умер народный депутат Украины предыдущего созыва Андрей Антонищак от партии блок "Петра Порошенко".

Об этом сообщила народная депутат от "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко.

"Утром получили печальное известие. Умер наш коллега, депутат ВР предыдущего созыва Андрей Антонищак. Андрей воевал, был ранен. Но тогда пронесло. Война догнала в тылу, подорванным здоровьем", — говорится в сообщении депутата.

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Она поделилась, что время от времени разговаривала с Антонищаком по телефону: обсуждали обеспечение подразделений и гуманитарную помощь. Он очень остро переживал ситуацию на фронте.

"В парламенте Андрей был в команде Народного фронта, мы вместе работали в коалиции. Помним тебя, Друг... Самые искренние соболезнования семье", — резюмировала Геращенко.

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Андрей Антонищак – биография

Антонищак родом из Нового Роздола во Львовской области. Был участником Евромайдана и АТО.

В 2014 году стал депутатом Верховной Рады восьмого созыва, избранный от партии "Блок Петра Порошенко" (№39 в избирательном списке). В парламенте возглавлял подкомитет по вопросам правового обеспечения деятельности таможенных органов Комитета по налоговой и таможенной политике.

Ранее, в 2006 году, избирался депутатом Львовского городского совета от блока "Украинский Народный Блок Костенко и Плюща". Участвовал в деятельности партии Общественное движение "Народный контроль".

В начале 2000 года зарегистрировался как частный предприниматель, также занимал разные руководящие должности в коммерческих структурах.

Окончил МАУП по специальности "управление персоналом и бизнесом".

В 2014 году во время АТО стал координатором 1-го батальона оперативного назначения Нацгвардии. Был награжден медалью "За военную службу Украины" – за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

В 2020 году в НГУ стал старшим офицером планирования и применения войск в охранных мероприятиях.

Андрей Антонищак с собратьями в зоне АТО в 2014 году/Фото: Facebook-страница Антонищака

Напомним, накануне умер Игорь Юхновский – первый вице-премьер Украины, физик-теоретик, народный депутат четырех созывов и соучредитель Института национальной памяти.

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