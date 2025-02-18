Помічник Путіна зробив заяву про дату зустрічі з Трампом

Помічник російського диктатора також заявив, що Путін сам вирішить, коли розпочнуться контакти зі США щодо України.

Зустріч президента Росії Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа навряд чи може відбутися наступного тижня, про конкретні дати важко говорити.

Про це за підсумками переговорів у Саудівській Аравії між представниками Росії та США заявив помічник президента РФ з міжнародних справ Юрій Ушаков.

"Зустріч Путіна та Трампа навряд чи може відбутися наступного тижня. Потрібна щільна робота делегацій двох країн. Ми до цього готові, але ще важко говорити про конкретну дату зустрічі двох лідерів", – цитують Ушакова російські пропагандистські медіа.

Окрім того, за словами помічника Путіна, президент Росії сам вирішить, коли розпочнуться контакти зі США щодо України.

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що щиро вірить у "швидку зустріч" із Путіним, на якій обговорюватиметься закінчення війни проти України.

А за інформацією видання Bloomberg, зустріч Трампа та Путіна може відбутися до 28 лютого.