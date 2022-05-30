Порошенко перетнув державний кордон із Польщею - ЗМІ

Порошенку вдалося з третьої спроби виїхати з України.

П'ятий президент України Петро Порошенко 30 травня перетнув державний кордон із Польщею.

Про це повідомили його колега по "Євросолідарності", нардепка Вікторія Сюмар та видання УП з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

"Петро Порошенко виїхав на саміт Європейської народної партії", - написала Сюмар.

"Порошенку та його супроводу дозволили виїхати з країни", - зазначили в ЗМІ.

Зранку Порошенко заявив, що знову намагатиметься перетнути державний кордон і звернувся для цього до чинного голови держави - Володимира Зеленського.

Нагадаємо, ввечері в п’ятницю, 27 травня, у Порошенка, який є фігурантом так званої "вугільної справи" Медведчука, виникли труднощі під час перетину кордону в пункті пропуску Рава Руська на Львівщині.

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