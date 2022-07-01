Прем’єр Норвегії пообіцяв Україні мільярд євро допомоги

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре повідомив 1 липня, що його країна надасть Україні пакет допомоги на мільярд євро до кінця 2022 року і впродовж 2023-го.

Очільник норвезького уряду наголосив, що війна Росії проти України є порушенням міжнародного права та основних принципів, закладених у ньому.

Про це Стьоре заявив на спільному з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу в Києві.

"Я прибув сьогодні до Києва на п'ятий місяць після початку війни, щоб заявити про підтримку Норвегією України та її населення. Ми обіцяємо надати підтримку в розмірі одного мільярда євро на період до кінця цього року і 2023 року для допомоги людям, які цього потребують, і на підтримку заходів відновлення України, і підтримку України", – сказав прем’єр Норвегії.

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"Ви маєте абсолютне право захищати себе, а ми маємо право допомагати вам захищати себе, і ми цим правом скористаємося", – наголосив Стьоре.

Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала надати Україні перший транш макрофінансової допомоги на 1 млрд євро.

Підтримка одразу від кількох країн: Канада, Франція, Чехія та Велика Британія допоможуть Україні

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