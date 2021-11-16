Президент США та китайський лідер провели віртуальну зустріч: які питання обговорювали

Президент США та китайський лідер провели віртуальну зустріч: які питання обговорювали

Політики запропонували встановити деякі обмеження у відносинах США та Китаю.

Президент США Джо Байден під час віртуального саміту з головою КНР Сі Цзіньпіном нагадав співрозмовнику про їхню відповідальність за те, щоб конкуренція між двома країнами не переросла у конфлікт.

Про це повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на американські ЗМІ.

Він також запропонував встановити деякі обмеження у відносинах США та Китаю.

Президент США попросив лідера КНР спілкуватися чесно і безпосередньо по цілій низці тем для обговорення.

Він сказав, що під час зустрічі планує порушити питання прав людини, економіки та необхідності забезпечення вільного та справедливого Індо-Тихоокеанського регіону.

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"Ми несемо відповідальність як перед світом, так і перед нашим народом", — наголосив Байден.

Голова КНР Сі Цзіньпін у відповідь закликав до мирного співіснування та співпраці двох країн.

"Китай та Сполучені Штати повинні поважати один одного, мирно співіснувати та співпрацювати на взаємовигідній основі", — сказав китайський керівник.

За словами Сі Цзіньпіна, наразі розвиток ситуації в Китаї та США перебуває на критичному етапі і світова спільнота чекають на нові проблеми та виклики.

"Китай і Сполучені Штати повинні зміцнювати зв'язок і співпрацю не тільки для того, щоб добре впоратися зі своїми внутрішніми справами, а й для того, щоб виконувати свої міжнародні обов'язки та спільно сприяти благородній справі миру та розвитку людства", — зауважив Сі Цзіньпін.

За його словами, здорові та стабільні китайсько-американські відносини необхідні для підтримки мирної та стабільної міжнародної ситуації та ефективного реагування на глобальні виклики, включаючи зміну клімату та пандемію COVID-19.

Сі Цзіньпін та Байден після двох годин переговорів завершили першу частину зустрічі та пішли на перерву.

Раніше повідомлялося, що китайський лідер відмовився від особистої зустрічі з Байденом.

Раніше США звинуватили Китай у нарощуванні ядерного арсеналу.

А також у США надали докази витоку COVID-19 із китайської лабораторії.

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