"В Європі запахло порохом": Путін і Лукашенко домовилися подовжити військові навчання

Військові навчання повинні були скінчитися сьогодні.

Військові навчання Росії й Білорусі, які почалися на початку лютого і мали завершитися 20 лютого, Олександр Лукашенко і Володимир Путін вирішили подовжити. У Білорусі пояснюють це рішення, мовляв, "наростанням військової активності біля зовнішніх кордонів Союзної держави" та "загостренням ситуації на Донбасі".

Про це повідомило Міноборони Білорусі.

У Мінську вважають, що Захід "накачує" Україну сучасною зброєю, а на території суміжних держав буцімто створено "численні угруповання військ та сил".

"У зв'язку з наростанням військової активності біля зовнішніх кордонів Союзної держави та загостренням ситуації на Донбасі, президентами Республіки Білорусь та Російської Федерації прийнято рішення перевірку сил реагування Союзної держави продовжити", – заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін.

За його словами, "в Європі дуже запахло порохом і її цілеспрямовано підштовхують до війни". У Міноборони Білорусі заявили, що Мінськ разом із Москвою будуть "відпрацьовувати етапи оборони, які не були охоплені з таким ступенем деталізації на попередньому етапі".

"Загалом, спрямованість (навчань. - Ред.) залишиться незмінною – має забезпечити адекватне реагування та деескалацію військових приготувань недоброзичливців поблизу наших спільних кордонів... Підвищено рівень готовності до застосування міжвидових формувань екстреного реагування НАТО від 7 до 5 діб на випадок так званої "ескалації ситуації в Україні"…Кратно зросла кількість проведених поблизу кордонів Союзної держави (Росії) незрозумілих для нас навчань та операцій. Очевидна їхня спрямованість проти Росії та Республіки Білорусь", – заявив білоруський міністр.

До слова, 27 лютого у Білорусі заплановано референдум щодо поправок до Конституції. Олександр Лукашенко називає зміни еволюційним шляхом розвитку країни, опозиція - фікцією та черговою спробою узурпувати владу.

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