Росія готує наймасштабнішу війну від 1945 року — прем’єр Британії

За словами Джонсона, всі докази вказують на те, що вторгнення Росії до України неминуче.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що Росія планує найбільшу війну в Європі від 1945 року. За його словами, план уже в певній мірі розпочався.

Про це він сказав в інтерв’ю BBC під час перебування в Мюнхені.

За словами Джонсона, розвідка припускає, що російські війська планують вторгнутися до України не лише зі сходу через Донбас, а й з боку Білорусі та напрямків навколо Києва.

"Боюся, що план, який ми бачимо, може призвести до справді найбільшої війни в Європі з 1945 року тільки з огляду на масштаби", — сказав прем'єр-міністр Британії.

Джонсон зазначив, що всі ознаки свідчать про те, що "план у певній мірі вже розпочався". За його словами, всі докази вказують на те, що вторгнення Росії до України неминуче.

За словами прем’єра Британії, країна запровадить ще більш далекосяжні санкції проти Росії, ніж очікувалося раніше. Так, Британія та США збираються зупинити російські компанії, які "торгують фунтами і доларами". Цей крок, за словами Джонсона, "дуже вдарить" по Росії.

Нагадаємо, Захід заявив, що застосує проти РФ у випадку вторгнення в Україну пакет санкцій, який щодня розширюватиметься з метою посилення тиску на Москву.

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