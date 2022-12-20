Путін летить з Білорусі: у Барановичах піднято винищувач

Глава російської держави Володимир Путін відлітає з Білорусі, де мав зустріч із білоруським диктатором Олександром Лукашенком.

Про це пише "Motolko help".

О 23:59 за Києвом з Національного аеропорту «Мінськ» вилетів Іл-96-300ПУ з реєстраційним номером RA-96022. Спеціально для супроводу цього борту з аеродрому в Барановичах було піднято винищувач.

За даними ЗМІ, саме на цьому борту з Білорусі відлітає Путін.

До цього, як повідомляють журналісти, він близько двох годин провів разом із Лукашенком у резиденції «Озерний», що під Мінськом.

Фото: motolko.help

«Лукашенко поїхав проводжати його до аеропорту прямо до літака», — стверджує білоруський сайт.

Водночас Шойгу та Лавров уже відлетіли до РФ. Шойгу вилетів із Національного аеропорту «Мінськ» о 22:29 на борту Ту-214ПУ-СБУС із реєстраційним номером RA-64529, а Лавров вилетів звідти о 23:27 на Ту-214СР із реєстраційним номером RA-64528.

Візит Путіна до Білорусі

Секретар РНБО Олексій Данилов вважає, що Путін прилетів до Лукашенка, щоб той дозволив направити білоруські війська на війну проти України. При цьому, на думку політика, ні Лукашенко, ні білоруський народ не мають великого бажання вступати у війну проти України.

Тим часом експосол України в Білорусі, дипломат Роман Безсмертний заявив, що російський диктатор прилетів до Мінська, щоб компенсувати скасування своєї пресконференції та інших публічних заходів. Мовляв, на тлі фіаско на українському фронті треба робити щось.

Нагадаємо, що ТСН.ua проаналізував важливі заяви Путіна і Лукашенка після їхньої зустрічі в Мінську, і дізнався думку експертів, яких загроз слід очікувати з боку Білорусі в майбутньому. Адже Лукашенко та економіка Білорусі перебувають у повній залежності від Росії та волі Путіна.

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