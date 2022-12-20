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Путин улетает из Беларуси: в Барановичах поднят истребитель

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Путин улетает из Беларуси: в Барановичах поднят истребитель

Фото: Associated Press

Российский президент покидает территорию Беларуси.

Глава российского государства Владимир Путин улетает из Беларуси, где имел встречу с беларусским диктатором Александром Лукашенко

Об этом пишет «Motolko help».

В 23:59 по Киеву из Национального аэропорта «Минск» вылетел Ил-96-300ПУ с регистрационным номером RA-96022. Специально для сопровождения этого борта с аэродрома в Барановичах был поднят истребитель. 

По данным СМИ, именно на этом борту из Беларуси улетает Путин.

До этого, как сообщают журналисты, он около двух часов провел вместе с Лукашенко в резиденции «Озерный», что под Минском.

© motolko.help
Фото: motolko.help

«Лукашенко поехал провожать его в аэропорт, прямо к самолету», - утверждает белорусский сайт.

В то же время Шойгу и Лавров уже улетели в РФ. Шойгу вылетел из Национального аэропорта «Минск» в 22:29 на борту Ту-214ПУ-СБУС с регистрационным номером RA-64529, а Лавров вылетел оттуда же в 23:27 на Ту-214СР с регистрационным номером RA-64528.

Визит Путина в Беларусь

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Путин прилетел к Лукашенко, чтобы тот разрешил направить белорусские войска на войну против Украины. При этом по мнению политика, ни Лукашенко, ни белорусский народ не имеют большого желания вступать в войну против Украины. 

Тем временем экс-посол Украины в Беларуси, дипломат Роман Бессмертный заявил, что российский диктатор прилетел в Минск, чтобы компенсировать отмену своей пресс-конференции и других публичных мероприятий. Мол, на фоне фиаско на украинском фронте надо что-то делать.

Напомним, что ТСН.ua проанализировал важные заявления Путина и Лукашенко после их встречи в Минске, и узнал мнение экспертов, каких угроз следует ожидать со стороны Беларуси в будущем. Ведь Лукашенко и экономика Беларуси находятся в полной зависимости от России и воли Путина.

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Дата публикации
Просмотры
371
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