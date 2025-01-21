Путін провів відеопереговори із Сі Цзіньпінем: про що йшлося

У Мережі з'явилися кадри переговорів Путіна та Сі Цзіньпіна. За словами кремлівського диктатора, зв'язки Росії та Китаю самодостатні та не залежать від світової кон'юнктури.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Путін провів відеопереговори із Сі Цзіньпінем

"Зовнішньополітичний зв'язок Росії та Китаю відіграє важливу стабілізуючу роль у світових справах", - запевнив російський диктатор.

Раніше лідер Китаю Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з новообраним президентом США Дональдом Трампом.

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