Як пояснив Путін, РФ ніколи не відмовлялася від контактів зі США, а перервав їх саме Вашингтон.

Кремлівський диктатор Володимир Путін готовий до розмови з президентом США Дональдом Трампом та ніколи від неї не відмовлявся.

Про це повідомили російські ЗМІ.

За наданою інформацією, Путін стверджує, що у нього з Трампом завжди були ділові, прагматичні стосунки. Він висловив припущення, що якби у Трампа не "вкрали перемогу" на минулих виборах, нинішньої кризи в Україні могло б не бути.

Диктатор також додав, що Кремль ніколи не відмовлявся від контактів з Білим домом.

"Москва бачить заяви Трампа про готовність до спільної роботи і завжди до цього відкрита", – зазначив він.

Нагадаємо, за словами британського генерала, у контексті завершення війни в Україні найкраще, на що можна сподіватися на сьогодні — це зупинення бойових дій на поточних позиціях та переговори. Це все, чого здатний президент США Дональд Трамп домогтися від президента РФ Володимира Путіна.

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