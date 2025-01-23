Польоти "Шахедів" над Києвом: на яких поверхах найбільша небезпека

Під час останніх дронових атак на Київ, моніторингові канали зазначали, що проліт ворожих засобів повітряного нападу відбувався на наднизькій висоті. "Шахеди" літали надто низько – висота до 100 метрів.

ТСН.ua поцікавився у авіаційного експерта, чому ворог почав застосовувати саме таку небезпечну тактику.

Атакують вже з заданою висотою польоту

За словами авіаційного експерта Валерія Романенка, він би не називав це новою тактикою супротивника, але дійсно погоджується, що останнім часом ворожі дрони становлять чималу небезпеку для висотних будівель у Києві.

"Проліт дронів на наднизькій висоті цілком можливий. Гадаю, що радіовисотоміри на дрони росіяни не ставлять, але щось типу альтиметрів чи лазерних висотомірів є. Радіовисотоміри росіяни встановлюють переважно на крилаті ракети. Вони більш точні, ніж альтиметри, що працюють за принципом визначення різниці тиску повітря на різній висоті. Противник налаштовує свої БПЛА для польоту на надмалій висоті, щоб ускладнити їх виявлення радарами. Але фіксація їх акустичними і оптичними системами виявлення при цьому значно полегшується", – розповідає ТСН.ua авіаційний експерт Валерій Романенко.

Для яких поверхів найбільша загроза

Він погоджується, що загроза влучання "шахеда" у висотний будинок Києва дуже велика.

"У нас "свічок" стільки побудували у Києві, що вірогідність ураження досить висока. Тим паче, що їх нема на старих радянських цифрових картах, по яким власне і прокладаються маршрути крилатих ракет і дронів. Висотної забудови дуже багато. Найчастіше висота польоту дронів складає приблизно 50 метрів (плюс-мінус 10 м). Тобто найбільша загроза для квартир між 14 та 18 поверхами. Більшість "Шахедів" саме туди влучає. Принаймні, у кілометрі від мого будинку було влучання дрона у багатоповерхівку, а зона влучання – 15-16 поверхи", – розповідає Валерій Романенко.

Як та де рятуватися людям?

Звісно, що найкращий варіант – збивати ворожі дрони ще на підходах до Києва, а якщо вони вже над містом, то найкраще вчасно йти до укриття.

"Якщо вже триває повітряна боротьба над містом, то у ДСНС радять знаходитися подалі від вікон. Якщо атака вночі, то найкраще перечекати тривогу на майданчику біля ліфта, так, щоб вас захищало декілька стін з усіх боків. Це єдине, що можна порадити людям. Адже дійсно, якщо атака вночі та ще й по 3-4 рази з відбоями, то до укриття не набігаєшся", – радить авіаційний експерт.

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Дивні маневри дронів над містом

Також Валерій Романенко пояснив, чому процес збиття дронів може розтягнутися по часу, а "Шахед" хаотично кружляє над якимось з районів міста.

"Шахед" може бути "засліплений" системами постановки радіоперешкод – тому і кружляє над певною територією. Бо у наслідок дії РЕБ дрон не може зв’язатися з супутником і встановити своє місцезнаходження. На крилатих ракетах є система, яка попереджає про опромінювання радаром. Це досить простий виріб. Завдяки його дії, ракета робить обхід – вона повертає від зони дії радара, відлітає на 20-30 кілометрів та йде паралельним курсом, а потім повертається на заданий маршрут, обходячи радар. Ракета відновлює зв'язок з GPS, бо вся її оптична система розрахована на початковий маршрут і вона має на нього повернутися. Можливо, росіяни щось подібне роблять і з "Шахедами", але головне для БПЛА – не втратити зв'язок з GPS, бо у нього окрім цього більше нічого немає", – пояснює Валерій Романенко.

Що могло летіти на Київ

Авіаційний експерт додає, що називати ці "Шахеди" особливими, можна, якщо це дійсно був "Шахед", який має свій характерний звук.

"Але над Києвом могла летіти "Гербера", вона менша за розміром і має менш потужний звук під час польоту. А ось "Пародію" взагалі майже не чути, бо вона працює на електродвигуні. Тому важливо, що саме було над Києвом. Якщо це була "Гербера", то на неї ніхто і уваги не звертатиме. Навіщо її збивати? Вона не має вибухівки, сама впаде після закінчення пального, і жодної шкоди не спричинить. Навпаки, тоді її можна вивчити та зрозуміти, чим росіяни її споряджають і що використовують для своїх атак", – пояснює експерт.

Раніше ТСН.ua розповідав, що Київ атакують особливі дрони: експерт попередив про нову загрозу.

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