Путін заплутується у власних дискредитованих "червоних лініях" – Atlantic Council

У серпні українська армія перетнула найчервонішу з усіх "червоних ліній" Путіна, вторгнувшись до Росії. Замість утілення своїх численних погроз президент РФ применшив значення окупації російської території, назвавши її звичайною "провокацією".

"Червоні лінії" президента Росії Володимира Путіна – це лише блеф, покликаний налякати Захід та ізолювати Україну. А останні "червоні лінії" прямо суперечать власній пропаганді очільника Кремля. Покладання Путіна на порожні погрози підкреслює відносну слабкість його позиції.

Про це йдеться у статті Atlantic Council.

Путін 12 вересня спробував провести ще одну зі своїх знаменитих "червоних ліній". Він попередив західних лідерів, що будь-яке рішення дозволити Україні використовувати ракети великої дальності по російській території приведе НАТО до "війни" з Росією.

"Це означатиме, що країни НАТО, Сполучені Штати, європейські країни перебувають у стані війни з Росією", – заявив диктатор, перш ніж пообіцяти ухвалити "відповідні рішення" у відповідь.

РФ не реагує на удари по окупованих територіях, яккі вважає своїми

Однак із цією останньою погрозою є одна очевидна проблема: Україна вже використовує згадану зброю для ударів по окупованих регіонах, які Путін вважає російськими. І це не провокує жодної ескалації, не кажучи вже про війну між Росією та НАТО.

Заява президента РФ прозвучала на тлі зростання припущень про те, що партнери України готуються зняти суперечливі обмеження на використання західної далекобійної зброї по військових цілях на російській території.

"Підвищуючи перспективу Третьої світової війни, Путін явно сподівається залякати Захід і переконати союзників України, що було б розумно зберегти нинішню заборону на удари всередині Росії. Водночас його спроби зобразити цю проблему як те, що може змінити правила гри, підриваються його власною негативною реакцією на регулярне використання Україною ракет великої дальності, що постачаються із Заходу, у таких регіонах, як Крим, який, як Путін давно наполягав, тепер є частиною Росії. Якщо ідея українських авіаударів по території Росії дійсно є "червоною лінією" для Москви, чому вона не відреагувала на жодну з цих попередніх атак?" – йдеться в публікації.

Зазначається, що очевидна непослідовність позиції Путіна дає натяк на реалії, що стоять за його імперіалістичною позицією у війні. Автор статті звернув увагу, що своє вторгнення до України 10 років тому президент РФ розпочав із оголошення про анексію Криму. У вересні 2022 року він пішов ще далі, заявивши, що чотири частково окуповані українські області тепер є частиною Росії і залишаться російськими "назавжди". Конституція країни-агресорки була належним чином оновлена, щоб "включити" до складу РФ Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області України.

Відтоді Путін подвоїв ці територіальні претензії. Він публічно хвалився своїми "завоюваннями" в Україні і порівнював своє вторгнення з імперською експансією Росії під час правління царя Петра Великого у 18 ст. У червні 2024 року господар Кремля заявив, що для забезпечення припинення вогню та початку мирних переговорів українські війська повинні повністю залишити всі чотири частково окуповані області та передати їх Росії. Водночас кремлівські посадовці часто заявляють, що якщо Україна хоче припинити війну, то повинна змиритися з новими "територіальними реаліями", створеними вторгненням.

"Червоні лінії" Путіна виявляються підозріло гнучкими

Судячи з останньої "червоної лінії" Путіна, здається, що він також ще не повністю пристосувався до нових територіальних реалій, які підтримує його власна пропаганда. Хоча президент РФ публічно наполягає на тому, що всі п’ять "анексованих" регіонів України були офіційно включені до складу його країни, він не поспішає запропонувати їм такий самий рівень захисту, який надається іншим російським регіонам. Це небажання применшує спроби диктатора зобразити окупацію українських земель як незворотну та слугує мовчазним визнанням того, що в новій імперії Путіна одні регіони більш російські, ніж інші.

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Автор публікації звертає увагу, що Росія не вперше попереджає про неминучу війну з НАТО. Однак "червоні лінії" Путіна виявляються підозріло гнучкими. Від першого дня вторгнення він часто намагався нав’язати довільні обмеження українській армії та західним партнерам, але не робив жодних дій, коли згодом ці "червоні лінії" були перетнуті.

Зазначається, що від лютого 2022 року партнери України розвінчували "червону лінію" за "червоною лінією", розширюючи військову допомогу Києву від шоломів і ручної протитанкової зброї до систем ППО Patriot, ракет великої дальності та винищувачів F-16. Україна неодноразово вказувала на блеф Путіна, звільнивши окуповані регіони, на які претендував Кремль, і вивівши з ладу або затопивши приблизно одну третину Чорноморського флоту РФ.

"Червоні лінії" Путіна – це лише блеф

"У серпні 2024 року українська армія перетнула найчервонішу з усіх "червоних ліній", вторгнувшись до Росії. Замість того, щоб виконати свої численні погрози, Путін відповів применшенням значення вторгнення України та зобразивши першу окупацію російської землі після Другої світової війни як звичайну "провокацію", – йдеться у статті.

"Тепер має бути очевидно, що "червоні лінії" Путіна – це лише блеф, покликаний налякати Захід та ізолювати Україну. Протягом останніх двох з половиною років його спроби накласти обмеження на своїх міжнародних супротивників неодноразово викривалися і дедалі більше віддалялися від реалій війни. Зараз ми дійшли до точки, коли останні "червоні лінії" Путіна прямо суперечать його власній пропаганді. Покладання російського правителя на порожні погрози підкреслює відносну слабкість його позиції. Якщо західні лідери зможуть нарешті подолати свій страх перед ескалацією, вони побачать, що Путін набагато менш грізний, ніж він хотів би, щоб ми вірили", – резюмується у матеріалі.

До слова, нещодавно очільник МЗС Великої Британії Девід Леммі заявив, що Путін своїми погрозами застосувати ядерну зброю "пускає пил в очі", адже таким є методи його роботи.

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