Рада звільнила Баканова з посади глави СБУ

Верховна Рада 19 липня проголосувала за звільнення Івана Баканова з посади голови СБУ.

Рішення підтримали 265 депутатів.

Варто зазначити, що 17 липня Зеленський своїми указами усунув Івана Баканова від виконання обов'язків голови СБУ, а також відсторонив Ірину Венедіктову від посади генерального прокурора.

Вже 18 липня президент України Володимир Зеленський призначив першого заступника голови Служби безпеки України Василя Малюка тимчасово виконуючим обов'язки голови СБУ, а також вніс до ВР законопроєкт про звільнення голови СБУ Івана Баканова.

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19 липня своїми указами глава держави звільнив низку керівників СБУ у різних регіонах України, а також призначив на їхні місця нових очільників. Президент Володимир Зеленський раніше зазначив, що результати роботи СБУ незадовільні.

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