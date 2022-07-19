Рада звільнила Баканова з посади глави СБУ

За проголосували 265 депутатів.
Верховна Рада 19 липня проголосувала за звільнення Івана Баканова з посади голови СБУ.
Рішення підтримали 265 депутатів.
Варто зазначити, що 17 липня Зеленський своїми указами усунув Івана Баканова від виконання обов'язків голови СБУ, а також відсторонив Ірину Венедіктову від посади генерального прокурора.
Вже 18 липня президент України Володимир Зеленський призначив першого заступника голови Служби безпеки України Василя Малюка тимчасово виконуючим обов'язки голови СБУ, а також вніс до ВР законопроєкт про звільнення голови СБУ Івана Баканова.
19 липня своїми указами глава держави звільнив низку керівників СБУ у різних регіонах України, а також призначив на їхні місця нових очільників. Президент Володимир Зеленський раніше зазначив, що результати роботи СБУ незадовільні.
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