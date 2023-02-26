Росія може постачати Ірану ударні вертольоти, літаки та радари - Кірбі

Загалом Тегеран сподівається отримати від Москви військової техніки на "мільярди доларів".

Офіційні особи США вважають, що Росія може надати Ірану винищувачі.

Про це заявив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі, - пише Politico.

Це є останньою ознакою зростання оборонної співпраці між Москвою та Тегераном.

Кірбі підкреслив журналістам, що Іран підтримує війну Росії в Україні протягом кількох місяців. У листопаді Іран відправив до Росії артилерійські та танкові снаряди для використання в Україні. Тепер Росія планує співпрацювати з Іраном, щоб отримати натомість більше військового обладнання.

«Росія пропонувала безпрецедентну співпрацю в галузі оборони, зокрема щодо ракет, електроніки та протиповітряної оборони», — сказав Кірбі.

За його словами, Іран також прагне придбати ударні вертольоти, радари та навчально-бойові літаки. Загалом Іран сподівається отримати від Росії військової техніки на «мільярди доларів».

Коли його запитали подробиці щодо типу винищувачів або коли вони можуть бути доставлені, Кірбі відмовився уточнити.

«Це насправді все, що мені дозволено знати», — сказав Кірбі. «Ми будемо дуже уважно спостерігати за цим, щоб побачити, що насправді станеться».

За його словами, більш тісний військовий альянс між двома країнами може ускладнити зусилля Заходу в Україні та інших країнах.

«Це не лише ускладнить ситуацію в Україні, але й може ускладнити безпекову ситуацію на Близькому Сході для наших партнерів і друзів», — резюмував він.

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Нагадаємо, що раніше британська розвідка повідомляла, що у Росії знову закінчилися запаси іранських безпілотників.

Також Росія намагається завезти з Ірану партію з 20 тисяч снарядів.

До того ж Іран міг поставити Росії щонайменше 18 нових безпілотників. Йдеться про Mohajer-6, Shahed 191 і 129. Про це повідомляли ЗМІ.

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