Россия может поставлять Ирану ударные вертолеты, самолеты и радары

В общем, Тегеран надеется получить от Москвы военной техники на "миллиарды долларов".

Официальные лица США полагают, что Россия может предоставить Ирану истребители.

Об этом заявил спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби, — пишет Politico.

Это последний признак роста оборонного сотрудничества между Москвой и Тегераном.

Кирби подчеркнул журналистам, что Иран поддерживает войну России в Украине в течение нескольких месяцев. В ноябре Иран отправил в Россию артиллерийские и танковые снаряды для использования в Украине. Теперь Россия планирует сотрудничать с Ираном, чтобы получить больше военного оборудования.

"Россия предлагала беспрецедентное сотрудничество в области обороны, в том числе в отношении ракет, электроники и противовоздушной обороны", — сказал Кирби.

По его словам, Иран также стремится приобрести ударные вертолеты, радары и учебно-боевые самолеты. Иран надеется получить от России военной техники на «миллиарды долларов».

Когда его спросили подробности типа истребителей или когда они могут быть доставлены, Кирби отказался уточнить.

«Это действительно все, что мне позволено знать», — сказал Кирби. «Мы будем очень внимательно наблюдать за этим, чтобы увидеть, что на самом деле произойдет».

По его словам, более тесный военный альянс между двумя странами может усугубить усилия Запада в Украине и других странах.

«Это не только усложнит ситуацию в Украине, но и может осложнить ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке для наших партнеров и друзей», — резюмировал он.

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Напомним, что ранее британская разведка сообщала, что у России снова закончились запасы иранских беспилотников.

Также Россия пытается завезти из Ирана партию из 20 тысяч снарядов.

К тому же Иран мог поставить России не менее 18 новых беспилотников. Речь идет о Mohajer-6, Shahed 191 и 129. Об этом сообщали СМИ.

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