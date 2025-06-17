Рада призначила генеральним прокурором Руслана Кравченка: що про нього відомо

Руслан Кравченко / © ITV

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Верховна Рада призначила очільником Генеральної прокуратури Руслан Кравченко. За його кандидатуру проголосувало 273 народних депутатів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Кандидатуру Руслана Кравченка на посаду генпрокурора розглядали в Офісі президента давно. Інші претенденти, зокрема Олег Кіпер та Павло Кириленко, не пройшли відбір: перший не мав підтримки в парламенті, а другий — через підозри у незаконному збагаченні.

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Що про нього відомо

Руслан Кравченко народився в місті Сіверськодонецьк. З юних років мріяв про військову кар’єру — у 15 років вступив до Київського військового ліцею імені Богуна, а потім навчався у Харкові в Юридичній академії. Там отримав звання лейтенанта юстиції.

Свою роботу почав у Севастопольській військовій прокуратурі. Але коли Росія захопила Крим у 2014 році, він залишив півострів і перевівся до Львова. У тому ж році пішов на військову службу й працював прокурором у зоні бойових дій на Донбасі — у Дебальцевому та Бахмуті. За це отримав статус учасника бойових дій.

Пізніше Руслана перевели до Києва, де він працював у Головній військовій прокуратурі. Він став відомим завдяки кільком гучним справам. Наприклад, він був обвинувачем у суді над російськими спецпризначенцями, яких згодом обміняли на Надію Савченко. Також займався справою проти екс-президента Віктора Януковича — саме Кравченко представляв обвинувачення в суді, який заочно засудив Януковича до 13 років в’язниці.

З 2018 по 2020 рік Кравченко працював на керівних посадах у військовій прокуратурі, а після її реформування — у цивільній прокуратурі. У 2021 році очолив Бучанську окружну прокуратуру. Після звільнення Бучі від російських військ у 2022 році саме він відповідав за розслідування воєнних злочинів на Київщині.

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У 2023 році Кравченко став головою Київської обласної адміністрації, а в грудні 2024 — очолив Державну податкову службу України.

У червні 2025 року президент Володимир Зеленський запропонував призначити Руслана Кравченка Генеральним прокурором України.

За свою службу він отримав низку державних нагород, зокрема орден «За заслуги» та орден Данила Галицького.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що до Верховної Ради України надійшло подання президента Володимира Зеленського про надання згоди на призначення Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора.

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