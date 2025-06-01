Володимир Путін / © Associated Press

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Президент РФ Путін не погодиться на закінчення війни проти України, бо вважає, що мир стане потрясінням для російського суспільства і економіки.

Таку думку висловив військово-політичний експерт, співголова громадської ініціативи «Права справа» Дмитро Снєгирьов в інтерв’ю виданню «Главред».

«Останні повідомлення західних розвідок і заява командувача силами НАТО в Європі Крістофера Каволі свідчать про те, що Росія може зберігати здатність вести активні бойові дії ще приблизно два роки», — зазначив Снєгирьов.

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Також експерт додав, що війна стала фактором збереження російського правлячого режиму.

«Війна — фактор збереження режиму. І тримається цей режим виключно на війні. Імперія фактично почала розповзатися, і єдине, що стримує, це наявність зовнішнього чинника у вигляді війни», — додав Снєгирьов.

Раніше аналітики повідомили, що у Кремлі не збираються йти на мирні переговори, а розраховують на подальшу окупацію України.

За даними експертів, Кремль має намір анексувати щонайменше ще п’ять українських областей, зокрема Дніпропетровську, Сумську, Харківську, Одеську, Миколаївську. Ці плани обговорюються в Кремлі попри те, що Росія досі не має повного контролю навіть над тими регіонами, які формально були оголошені анексованими 2022 року, зокрема йдеться про Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.

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