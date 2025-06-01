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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Сколько Путин еще сможет воевать против Украины — прогноз эксперта

Несмотря на перегрев экономики, РФ сможет финансировать войну еще через несколько лет благодаря значительным доходам от продажи нефти.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Владимир Путин

Владимир Путин / © Associated Press

Президент РФ Путин не согласится на окончание войны против Украины, потому что считает, что мир станет потрясением для российского общества и экономики.

Такое мнение высказал военно-политический эксперт, сопредседатель общественной инициативы «Правое дело» Дмитрий Снегирев в интервью изданию «Главред».

«Последние сообщения западных разведок и заявление командующего силами НАТО в Европе Кристофера Каволи свидетельствуют о том, что Россия может сохранять способность вести активные боевые действия еще около двух лет», — отметил Снегирев.

Также эксперт добавил, что война стала фактором сохранения российского правящего режима.

«Война — фактор сохранения режима. И держится этот режим только на войне. Империя фактически начала расползаться, и единственное, что сдерживает это наличие внешнего фактора в виде войны», — добавил Снегирев.

Ранее аналитики сообщили, что в Кремле не намерены идти на мирные переговоры, а рассчитывают на дальнейшую оккупацию Украины.

По данным экспертов, Кремль намерен аннексировать, по меньшей мере, еще пять украинских областей, в частности, Днепропетровскую, Сумскую, Харьковскую, Одесскую, Николаевскую. Эти планы обсуждаются в Кремле, несмотря на то, что у России до сих пор нет полного контроля даже над теми регионами, которые формально были объявлены аннексированными в 2022 году, в частности речь идет о Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

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