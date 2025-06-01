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Сколько Путин еще сможет воевать против Украины — прогноз эксперта
Несмотря на перегрев экономики, РФ сможет финансировать войну еще через несколько лет благодаря значительным доходам от продажи нефти.
Президент РФ Путин не согласится на окончание войны против Украины, потому что считает, что мир станет потрясением для российского общества и экономики.
Такое мнение высказал военно-политический эксперт, сопредседатель общественной инициативы «Правое дело» Дмитрий Снегирев в интервью изданию «Главред».
«Последние сообщения западных разведок и заявление командующего силами НАТО в Европе Кристофера Каволи свидетельствуют о том, что Россия может сохранять способность вести активные боевые действия еще около двух лет», — отметил Снегирев.
Также эксперт добавил, что война стала фактором сохранения российского правящего режима.
«Война — фактор сохранения режима. И держится этот режим только на войне. Империя фактически начала расползаться, и единственное, что сдерживает это наличие внешнего фактора в виде войны», — добавил Снегирев.
Ранее аналитики сообщили, что в Кремле не намерены идти на мирные переговоры, а рассчитывают на дальнейшую оккупацию Украины.
По данным экспертов, Кремль намерен аннексировать, по меньшей мере, еще пять украинских областей, в частности, Днепропетровскую, Сумскую, Харьковскую, Одесскую, Николаевскую. Эти планы обсуждаются в Кремле, несмотря на то, что у России до сих пор нет полного контроля даже над теми регионами, которые формально были объявлены аннексированными в 2022 году, в частности речь идет о Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.