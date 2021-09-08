Справа МН17: Венедіктова поїхала до Гааги, де відвідає судове засідання

Сьогодні,8 вересня, генпрокурорка зустрілася зі своїм нідерландським колегою та керівником міжнародної спільної слідчої групи.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова перебуває з робочою поїздкою у Гаазі у межах розслідування справи про збиття літака рейсу МН17 проросійськими бойовиками у 2014 році.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

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Венедіктова зустрілася з представниками держпрокуратури Нідерландів: генеральним прокурором Тео Хофстее та його заступником і керівником спільної слідчої групи у справі про збиття "Боїнгу" рейсу МН17 Дігною ван Бутцелар.

Сторони обговорили подальшу взаємодію у справі МН17.

Зазначимо, що відповідно до угоди про створення спільної слідчої групи лідером JIT визначили Нідерланди. Саме ця країна координує дії національних частин слідчої групи. У вересні 2021 року склад української частини JIT очолила Ірина Венедіктова.

Цього тижня розпочався черговий блок слухань в справі МН17. В окружному суді Гааги слово мають родичі загиблих. Ірина Венедіктова відвідає судове засідання у четвер, 9 вересня.

"Судові процеси щодо злочинів, вчинених в Україні в умовах збройного конфлікту – надзвичайно важливі. Ми уважно стежимо за перебігом слухань у справі трагічного рейсу МН17. Також очікуємо рішення Міжнародного кримінального суду про початок повноцінного розслідування воєнних злочинів на Донбасі та в Криму. Крім цього, для нас велику роль грають також рішення національних судів інших держав щодо найманців, які воювали на Сході України та кваліфікація їх дій як терористичних", — розповіла генпрокурорка.

Венедіктова нагадала, що недавно в Чехії засудили бойовиків НЗФ, які брали участь у війні на Донбасі.

Своєю чергою нідерландська сторона відзначила міжнародну важливість розслідування збиття малайзійського Боінгу та подякувала українським правоохоронцям за співробітництво.

Ірина Венедіктова попросила підтримки нідерландських партнерів та фахівців з міжнародного гуманітарного права, міжнародного кримінального права, військових експертів. Вони допоможуть Міжнародній раді експертів з питань злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, яка формується при Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, що у Нідерландах поновилися слухання у справі збиття MH17.

Раніше Росія відмовила у допиті терориста Гіркіна та його поплічників у справі про збитий “Боїнг” над Донбасом.

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