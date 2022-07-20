Стартувала четверта зустріч у форматі "Рамштайн"

У середу, 20 липня, стартувала четверта зустріч Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

Цього разу зустріч, під час якої можуть ухвалити рішення про нову допомогу Україні, відбувається онлайн.

Про це Міністерство оборони США повідомило в Мережі.

Очільник американського оборонного відомства Ллойд Остін уже виступив на зустрічі з промовою.

Нагадаємо, голова Пентагону анонсував, що наступного тижня США нададуть Україні новий пакет військової допомоги. Він включатиме боєприпаси та озброєння, зокрема чотири системи HIMARS.

LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III speaks from the Pentagon during a virtual Ukraine Defense Contact Group meeting. https://t.co/5axTVNMHWt — Department of Defense (@DeptofDefense) July 20, 2022

Зауважимо, за оцінками міністра оборони Олексія Резнікова, Україні потрібно близько 50 систем HIMARS, щоб зупинити російські війська. А для ефективного контрнаступу ЗСУ необхідні 100 таких установок.

Додамо, що на думку російського опозиціонера, публіциста Андрія Піонтковського, на зустрічі у форматі "Рамштайн" західні партнери оголосять про постачання Україні ракет дальністю до 300 км для HIMARS.

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