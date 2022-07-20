Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Стартувала четверта зустріч у форматі "Рамштайн"

Дата публікації
Перегляди
891
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Стартувала четверта зустріч у форматі "Рамштайн"

Фото: Getty Images

У середу, 20 липня, стартувала четверта зустріч Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

Цього разу зустріч, під час якої можуть ухвалити рішення про нову допомогу Україні, відбувається онлайн.

Про це Міністерство оборони США повідомило в Мережі.

Очільник американського оборонного відомства Ллойд Остін уже виступив на зустрічі з промовою.

Нагадаємо, голова Пентагону анонсував, що наступного тижня США нададуть Україні новий пакет військової допомоги. Він включатиме боєприпаси та озброєння, зокрема чотири системи HIMARS.

Зауважимо, за оцінками міністра оборони Олексія Резнікова, Україні потрібно близько 50 систем HIMARS, щоб зупинити російські війська. А для ефективного контрнаступу ЗСУ необхідні 100 таких установок.

Додамо, що на думку російського опозиціонера, публіциста Андрія Піонтковського, на зустрічі у форматі "Рамштайн" західні партнери оголосять про постачання Україні ракет дальністю до 300 км для HIMARS.

Джон Гербст: коли настане мир в Україні та чи не послабне підтримка США і Заходу

Джон Гербст: коли настане мир в Україні та чи не послабне підтримка США і Заходу

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація