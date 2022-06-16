Статус кандидата для України може історично посилити свободу в Європі – Зеленський

Статус кандидата для України може історично посилити свободу в Європі – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що статус кандидата у члени ЄС для України може історично посилити свободу в Європі.

Окрім того, відповідне рішення ЄС може стати одним із ключових у першій третині 21 століття.

Про це президент сказав на спільній з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Румунії пресконференції в Києві 16 червня.

"Головним проявом нашої спільної і сильної позиції зараз може стати підтримка нашої інтеграції до Європейського Союзу. Сам хід історії Європи довів правильність позитивної відповіді ЄС на українське прагнення. Статус кандидата у члени ЄС для України може історично посилити свободу в Європі і стати одним із ключових європейських рішень першої третини 21 століття. Я вірю, що це рішення стане нашим сильним історичним успіхом", – заявив Зеленський.

Він також заявив, що має розуміння – шлях до ЄС є не одним кроком, "але на цьому шляху має бути початок".

"І ми готові працювати так, щоб наша держава трансформувалась у повноправного члена ЄС. І українці вже заслужили право встати на цей шлях та отримати цей статус – статус кандидата", – додав президент.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що його держава, а також Німеччина, Італія та Румунія підтримують негайне надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

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