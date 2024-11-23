У Канаді не виключають, що можуть заарештувати Нетаньягу

Як держава-засновниця Міжнародного кримінального суду Канада виконуватиме усі його рішення.

Про це заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, відповідаючи на запитання про потенційний арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, - пише Укрінформ.

“Канада - держава-засновниця Міжнародного кримінального суду. Канада завжди вірила не лише у важливість міжнародного права, а й обовʼязковість його дотримання усіма сторонами завжди. Водночас для досягнення цього, нам необхідна підзвітність у світі. Ґрунтуючись на цьому, Канада дотримається своїх зобовʼязань, відповідно до Римського статуту”, - сказала Жолі.

Вона додала, що “ситуація в Газі - катастрофічна. Надто багато дітей та жінок були вбиті й заручники мають бути звільнені. Саме тому потрібне перемирʼя і Канада відстоює цю позицію вже дуже давно”, - переконана міністерка.

Нагадаємо, президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ заявляв, що його країна не причетна до інцидентів із вибухами пейджерів і рацій серед членів угруповання "Хезболла" у Лівані.

Читайте також: