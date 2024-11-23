В Канаде не исключают, что могут арестовать Нетаньяху

Канада придерживается своих обязательств в соответствии с Римским уставом.

Как государство-основатель Международного уголовного суда Канада будет выполнять все его решения.

Об этом заявила министерша иностранных дел Канады Мелани Жоли, отвечая на вопрос о потенциальном аресте премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, — пишет Укринформ.

«Канада – государство-основательница Международного уголовного суда. Канада всегда верила не только в важность международного права, но и обязательность его соблюдения всеми сторонами всегда. в Римский устав”, — сказала Жоли.

Она добавила, что “ситуация в Газе — катастрофическая. Слишком много детей и женщин были убиты и заложники должны быть освобождены.

Напомним, президент Израиля Ицхак Герцог заявлял, что его страна не имеет отношения к инцидентам со взрывами пейджеров и раций среди членов группировки "Хезболла" в Ливане.

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