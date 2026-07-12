У Польщі хочуть загальмувати вступ України до ЄС: що запропонував Чарнек

Польща / © Unsplash

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Кандидат у прем’єр-міністри Польщі від основної опозиційної партії «Право і справедливість» Пшемислав Чарнек закликав не допустити вступу України до Європейського Союзу.

За його словами, партія подає до польського парламенту проєкт резолюції проти членства України в ЄС.

Чарнек пояснив цю ініціативу тим, що в Україні, на його думку, героїзують людей, яких польська сторона вважає відповідальними за Волинську трагедію.

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«Ми подаємо проєкт парламентської резолюції, що виступає проти членства України в Європейському Союзі через героїзацію винуватців Волинської різанини», — заявив політик.

Він також закликав польський уряд протидіяти будь-якому подальшому просуванню процесу інтеграції України до ЄС.

За словами Чарнека, Європейський Союз не повинен приймати до свого складу державу, яка, як він стверджує, «відкрито посилається на найгіршу можливу спадщину».

Скандал через УПА між Україною та Польщею — останні новини

Нещодавно голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров в інтерв’ю Польському агентству преси заявив, що Україна визнає Волинську трагедію. За його словами, одним із доказів цього є проведення пошукових робіт і ексгумацій останків поляків, які загинули під час тих подій.

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Водночас у польській Познані стався антиукраїнський інцидент. Двоє чоловіків намагалися потрапити до офісу, який орендує громадянка України, та заявляли, що хочуть перевірити, чи «підтримує вона Степана Бандеру».

Згодом з’ясувалося, що одного з учасників інциденту кілька місяців тому затримувало Агентство внутрішньої безпеки Польщі за підозрою у шпигунстві на користь Росії.

Раніше президент Польщі Кароль Навроцький під час меморіальних заходів 11 липня, коли в країні вшановують пам’ять жертв Волинської трагедії, закликав законодавчо заборонити використання червоно-чорного прапора ОУН-УПА.

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