У Путіна залишилися два варіанти дій, обидва ведуть до його краху - експерт

У Путіна залишилися два варіанти дій, обидва ведуть до його краху - експерт

Очільник Кремля всупереч своїм деклараціям досяг протилежного.

За результатами саміту НАТО в Мадриді, президент РФ Володимир Путін всупереч своїм деклараціям досяг протилежного.

Про це повідомив російський публіцист і соціолог Ігор Ейдман в інтерв'ю "Обозревателю".

"Путін, дурник, думав, що швидко захопить Україну, всі злякаються "Великої Росії", а НАТО від страху ганебно розвалиться. Але в результаті кремлівський лідер отримає фундаментальне посилення Альянсу", - сказав він.

За словами соціолога, вступом до НАТО Швеції та Фінляндії встановлюється повне панування НАТО в Балтиці.

"Причому у Швеції - серйозна і в хорошому стані армія. Навіть Німеччина, яка за розмірами значно більша, останні десятиліття приділяла набагато менше уваги своїй обороні", - додав Ейдман.

Крім того, США збільшують сили та озброєння в Європі, а німецька армія має намір в найближчі пару років провести радикальне посилення.

"Тобто замість того, щоб послабити, розколоти, розвалити НАТО, Путін в результаті своєї злочинної авантюри в Україні цей альянс радикально посилив. Тепер же у Кремля залишилося два варіанти. Перший - Росія програє "гарячу" війну з Україною і "холодну" з НАТО протягом якогось часу. А після цього режим Путіна впаде. Другий варіант - російський диктатор почне ядерну війну. В кінцевому підсумку він теж програє і впаде, але передувати цьому буде глобальна світова катастрофа", - говорить соціолог.

Він переконаний, що обидва варіанти для Путіна означають кінець, крах і смерть, питання полягає в кількості жертв.

"При найгіршому варіанті - тобто в разі ядерної війни - жертвами російського режиму стануть десятки або навіть сотні мільйонів людей. І я такий варіант виключити не можу. Імовірність подібного результату - менше 50%, проте вона є і вона значима", - вважає публіцист.

Раніше Путін відреагував на глузування лідерів G7 щодо його голого торсу.

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