У США назвали три проблеми для запуску "Північного потоку-2": список

У США назвали три проблеми для запуску "Північного потоку-2": список

Німеччині потрібно підтвердити, що газопровід відповідає вимогам Євросоюзу.

Існують три перешкоди для запуску "Північного потоку-2".

Про це пише оглядач Америка Ернандез в статті для Politico.

Зауважимо, що будівництво трубопроводу вже завершено, проте його оператору належить провести технічні роботи, які, можуть зайняти до трьох місяців. Також необхідно очистити морські ділянки газопроводу, після чого перевірити на наявність протікань та інших потенційних проблем.

"Північному потоку-2" потрібно отримати сертифікат безпеки від незалежної і визнаної міжнародним товариством організації. Федеральному мережевому агентству Німеччини потрібно підтвердити, що газопровід відповідає вимогам ЄС.

При цьому німецький регулятор може видати тимчасовий дозвіл, якщо він вважатиме, що високі ціни на газ і низький рівень запасів в сховищах загрожують енергетичній безпеці Німеччини.

А сенатор-республіканець Джеймс Ріш додав, що будь-яка іноземна компанія, яка буде брати участь у перевірці трубопроводу, потрапить під санкції США.

Зауважимо, за даними агентства Bloomberg, російський монополіст ВАТ "Газпром" планує вже в наступному місяці почати постачання природного газу по трубопроводу "Північний потік-2", прокладка якого по дну Балтійського моря недавно була завершена.

Нагадаємо:

США відмовилися поховати "Північний потік-2". Адміністрація Байдена скасувала санкції щодо оператора газопроводу "Північний потік-2" "відповідно до національних інтересів".

щодо оператора газопроводу "Північний потік-2" "відповідно до національних інтересів". Водночас США і Німеччина вивчають можливості зміцнення енергетичного сектора України на тлі завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2"

Новини світу: завершили будівництво російського газогону "Північний потік-2"

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