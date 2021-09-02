У Вашингтоні відкрили "Український дім"

Зеленський назвав його відкриття знаковим завершенням свого перебування у столиці США.

У межах робочого візиту до США президент України Володимир Зеленський з першою леді Оленою Зеленською взяли участь у відкритті "Українського дому" у Вашингтоні.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Хочу привітати вас з відкриттям "Українського дому". Реалізацією цього проєкту займалася наш новий Посол у США Оксана Маркарова. Я вітаю її з цією подією", – сказав Зеленський та назвав відкриття "Українського дому" знаковим завершенням свого перебування у Вашингтоні.

Глава держави наголосив на важливості підтримки Сполученими Штатами суверенітету й територіальної цілісності України, а також реформ у нашій країні. Стратегічне партнерство двох держав і надалі зміцнюватиметься, і українська громада у США відіграватиме значну роль у цьому процесі.

Нагадаємо, що 1 вересня Зеленський провів зустріч з президентом США Джо Байденом, яка тривала довше запланованого протоколом часу. Офіс глави української держави опублікував спільну письмову заяву Зеленського та Байдена.

За результатами зустрічі лідери обох країн домовилися, що Україна отримає від США системи "Джавелін" та інше оборонне обладнання. Також США пообіцяли надавати фінансову підтримку Україні для судової реформи та боротьби з корупцією, а також залучити Росію до відповідальності за агресію проти України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що "президенти вивели наші відносини на новий рівень".

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