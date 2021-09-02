В Вашингтоне открыли "Украинский дом"

Зеленский назвал его открытие знаковым завершением своего пребывания в столице США.

В рамках рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский с первой леди Еленой Зеленской приняли участие в открытии "Украинского дома" в Вашингтоне.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Хочу поздравить вас с открытием "Украинского дома". Реализацией этого проекта занималась наш новый посол в США Оксана Маркарова. Я поздравляю ее с этим событием", — сказал Зеленский и назвал открытие "Украинского дома" знаковым завершением своего пребывания в Вашингтоне.

Глава государства подчеркнул важность поддержки Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины, а также реформ в нашей стране. Стратегическое партнерство двух государств и в дальнейшем будет укрепляться, и украинская община в США будет играть значительную роль в этом процессе.

Напомним, что 1 сентября Зеленский провел встречу с президентом США Джо Байденом, которая длилась дольше запланированного протоколом времени. Офис главы украинского государства опубликовал совместное письменное заявление Зеленского и Байдена.

По результатам встречи лидеры двух стран договорились, что Украина получит от США системы "Джавелин" и прочее оборонное оборудование. Также США пообещали оказывать финансовую поддержку Украине для судебной реформы и борьбы с коррупцией, а также привлечь Россию к ответственности за агрессию против Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что "президенты вывели наши отношения на новый уровень".

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