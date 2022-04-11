Як висвітлюють українське питання в пропагандистських ЗМІ РФ: тренди тижня 

Російські пропагандисти стверджують, що Україна порушує правила ведення війни.
Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про основні теми, що просували пропагандистські російські ЗМІ минулого тижня.
Про це йдеться у повідомленні у Telegram-каналі.
Так, основними трендами тижня були наступні тези:
- Проти РФ здійснюється потужна інформаційна атака.
- Захід використовує Україну проти РФ.
- Україна порушує правила ведення війни
Як пропагандисти висвітлюють ці теми:
- Провокацію в Бучі було влаштовано Україною для посилення санкцій Заходу проти РФ та військової допомоги Україні. Провокація також вигідна Заходу, який має пояснювати власному населенню чому зросли ціни, виник дефіцит пального.
- Україна та українці використовуються як гарматне м’ясо. Війна ведеться західною зброєю, ЗСУ повністю забезпечені розвідувальними даними. ЗС РФ фактично ведуть війну з Заходом. Однак цілі спецоперації виконуються, ЗС РФ досягнуть успіху, Україна капітулює.
- РФ веде облік злочинів ЗСУ, намагаючись привернути увагу світу до них. Яскравий приклад - нелюдське поводження бойовиків ЗСУ з полоненими російськими солдатами.
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