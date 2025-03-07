В МЗС України висловились про територіальні поступки

Україні не надходило жодних офіційних пропозицій від США чи інших партнерів щодо територіальних поступок. Схожі заяви у ЗМІ слід сприймати без зайвих емоцій.

Про це речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив на брифінгу.

"Ми розглядаємо це як загальні формулювання. До нас не надходили жодні офіційні пропозиції з боку США або інших партнерів щодо поступок", – сказав речник МЗС.

Він додав, що заяви у медіа – це часто відповіді на запитання журналістів і не варто робити далекосяжних висновків з цих висловлювань.

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"Те, що ми бачимо в медіа – це інформаційна буря. Треба ставитися до неї спокійно, аналізувати дії, а не слова", – сказав Тихий.

Він також наголосив на тому, що суверенітет України у міжнародно визнаних кордонах не підлягає сумніву. Речник МЗС акцентував, що Росія незаконно перебуває на українській території.

"Україна є цілісною державою, і це підтримується абсолютною більшістю держав-членів ООН", – резюмував речник МЗС.

Нагадаємо, раніше радник президента США з національної безпеки Майк Волтц заявив, що в обмін на гарантії безпеки Україна має погодитися на "територіальні компроміси".