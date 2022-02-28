Верховна рада планує конфіскувати усе російське майно, яке є в Україні

Верховна рада планує конфіскувати усе російське майно, яке є в Україні

Рада планує розробити законопроєкт про конфіскацію.

Верховна рада України планує конфіскувати усе російське майно, яке є на території держави.

Про це повідомив спікер Верховної ради Руслан Стефанчук.

"Найближчим часом депутати планують розробити законопроєкт про конфіскацію всього російського майна, яке є на території нашої держави", - йдеться у повідомленні.