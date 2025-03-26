Робота України з Білим домом на правильному шляху – Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, робота України з Білим домом перебуває "на правильному шляху".

Про це Єрмак повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Два раунди переговорів щодо потенційного припинення вогню, які відбулися в Саудівській Аравії, надали нам можливість продемонструвати американським посадовцям готовність співпрацювати з президентом США Дональдом Трампом у його прагненні покласти край війні, що триває вже три роки між РФ та Україною", – написав керівник ОПУ.

Він зауважив, що дії України контрастують з підходом росіян, які висувають умови для мирної угоди.

"Я вважаю, що ми маємо чудовий діалог з американцями", – підсумував Андрій Єрмак.

Нагадаємо, Маркарова заявила, що Україна готова зупинити бойові дії без обмежень за термінами або попередніх умов. Однак президент Росії Володимир Путін продовжує висувати вимоги щодо усунення "першопричин конфлікту".

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