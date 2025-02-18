Відправлення європейських військ до України: Бербок підтримала Шольца

Німецькі політики вважають передчасною дискусію про миротворчі сили.
Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок вважає передчасними розмови про відправлення європейських військ до України.
Таким чином міністерка підтримала позицію канцлера ФРН Олафа Шольца, повідомляє n-tv.
"Жодного солдата не відправлять на цю гарячу війну", – заявила міністерка закордонних справ Німеччини.
За її словами, дискусія про миротворчі сили є передчасною. Водночас очільниця МЗС заявила, що "збереження миру – завдання Європи", яке не може бути вирішене через голови європейців.
Заява Шольца
Напередодні німецький канцлер Олаф Шольц зробив заяву про те, що в Україні не буде європейських військ, поки триває війна. Зокрема, це говорить і про те, що Німеччина не розгортатиме свої війська.
"Зараз зрозуміло: поки триває війна, про європейські війська в Україні не буде навіть йтися. Питання, які потім доведеться обговорювати щодо архітектури безпеки, обговорюватимуться, коли настане час", – наголосив він.
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