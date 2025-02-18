Відправлення європейських військ до України: Бербок підтримала Шольца

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок вважає передчасними розмови про відправлення європейських військ до України.

Таким чином міністерка підтримала позицію канцлера ФРН Олафа Шольца, повідомляє n-tv.

"Жодного солдата не відправлять на цю гарячу війну", – заявила міністерка закордонних справ Німеччини.

За її словами, дискусія про миротворчі сили є передчасною. Водночас очільниця МЗС заявила, що "збереження миру – завдання Європи", яке не може бути вирішене через голови європейців.

Заява Шольца

Напередодні німецький канцлер Олаф Шольц зробив заяву про те, що в Україні не буде європейських військ, поки триває війна. Зокрема, це говорить і про те, що Німеччина не розгортатиме свої війська.

"Зараз зрозуміло: поки триває війна, про європейські війська в Україні не буде навіть йтися. Питання, які потім доведеться обговорювати щодо архітектури безпеки, обговорюватимуться, коли настане час", – наголосив він.

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