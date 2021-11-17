Януковичу і його поплічникам світить довічне у справі Майдану - Венедіктова

Януковичу і його поплічникам світить довічне у справі Майдану - Венедіктова

Всі вони перебувають за межами держави, зокрема, переховуються на території Росії.

Колишньому президенту Віктору Януковичу та дев'ятьом підозрюваним у справі Майдану загрожує довічне покарання в Україні.

Про це під час брифінгу сказала генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, повідомляє РБК-Україна.

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За словами генпрокурорки, наразі зрозуміло, що Росія не видасть українським правоохоронцям фігурантів справи Майдану.

"Де ці люди зараз? Всі вони в бігах. В гостях у нашого північного сусіда. Вони там не випадково. І зовсім невипадково РФ їх оберігає. Навіть, якщо підозрюваних не видадуть для притягнення до відповідальності в Україні, а ми всі розуміємо, що сьогодні та завтра нам їх ніхто не видасть...", - сказала вона.

Водночас Венедіктова зазначила, що вирок суду все одно має бути виконано.

"На території якої держави він буде виконаний - ми подивимося. Але ми будемо працювати, щоб ці люди відповіли за всією суворістю закону", - додала генпрокурорка.

Нагадаємо:

Слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо злочинів на Майдані у лютому 2014 року. У них звинувачують високопосадовців держави та колишнього президента Віктора Януковича , який керував розстрілом майданівців. Невдовзі обвинувальний акт буде направлено до суду. Розслідування у справі Майдану тривало 8 років.

щодо злочинів на Майдані у лютому 2014 року. У них звинувачують високопосадовців держави та колишнього президента Віктора Януковича який керував розстрілом майданівців. Невдовзі обвинувальний акт буде направлено до суду. Розслідування у справі Майдану тривало 8 років. Слідство встановило, що через дії Януковича та його оточення лише за три дні загинуло 76 майданівців та понад 800 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

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