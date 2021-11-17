Януковичу і його поплічникам світить довічне у справі Майдану - Венедіктова

Всі вони перебувають за межами держави, зокрема, переховуються на території Росії.
Колишньому президенту Віктору Януковичу та дев'ятьом підозрюваним у справі Майдану загрожує довічне покарання в Україні.
Про це під час брифінгу сказала генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, повідомляє РБК-Україна.
За словами генпрокурорки, наразі зрозуміло, що Росія не видасть українським правоохоронцям фігурантів справи Майдану.
"Де ці люди зараз? Всі вони в бігах. В гостях у нашого північного сусіда. Вони там не випадково. І зовсім невипадково РФ їх оберігає. Навіть, якщо підозрюваних не видадуть для притягнення до відповідальності в Україні, а ми всі розуміємо, що сьогодні та завтра нам їх ніхто не видасть...", - сказала вона.
Водночас Венедіктова зазначила, що вирок суду все одно має бути виконано.
"На території якої держави він буде виконаний - ми подивимося. Але ми будемо працювати, щоб ці люди відповіли за всією суворістю закону", - додала генпрокурорка.
Нагадаємо:
- Слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо злочинів на Майдані у лютому 2014 року. У них звинувачують високопосадовців держави та колишнього президента Віктора Януковича, який керував розстрілом майданівців. Невдовзі обвинувальний акт буде направлено до суду. Розслідування у справі Майдану тривало 8 років.
- Слідство встановило, що через дії Януковича та його оточення лише за три дні загинуло 76 майданівців та понад 800 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.
Читайте також: