Замах на Шефіра: у справі провели 100 обшуків

Замах на Шефіра: у справі провели 100 обшуків

Наразі у зазначеній кримінальній справі про підозру не повідомлено жодній особі.

Правоохоронці провели 100 обшуків у рамках розслідування замаху на помічника президента Сергія Шефіра.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора, пише "Укрінформ".

"У рамках розслідування кримінального провадження за фактом замаху на вбивство першого помічника президента та його водія проведено близько 100 обшуків у всіх наразі встановлених осіб, які здійснювали відстріл мисливської зброї патронами, аналогічними використаним при вчиненні цього злочину", – поінформували у прокуратурі.

Крім того, додали у відомстві, обшуки відбулися у магазинах з продажу зброї та боєприпасів і осіб, що займаються їх збутом.

В ОГП зазначили, що наразі у зазначеній кримінальній справі про підозру не повідомлено жодній особі.

Нагадаємо:

Обстріл автомобіля Шефіра стався вранці 22 вересня неподалік від села Лісники Київської області. У машину влучило 15 куль, три з яких поранили водія.

У МВС вважають, що напад здійснив професіонал. Водночас зловмисник діяв не один. Метою стрільця була зупинка автомобіля шляхом нейтралізації водія.

Українські правоохоронці, які розслідують замах, співпрацюють зі США та Великою Британією.

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