Зеленський поговорив телефоном із Сунаком: що відомо

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 25 липня, поговорив телефоном із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram.

За словами президента, він розповів британському прем'єру про щоденні намагання Росії зруйнувати історичний центр Одеси та портову інфраструктуру.

"Ми мусимо захистити Одесу", - наголосив він.

Політики обговорили подальшу оборонну співпрацю, перебіг українських наступальних операцій, актуальні оборонні потреби України. Зеленський наголосив, що Україна потребує термінового посилення ППО "для захисту наших людей, історичної спадщини та продовження Чорноморської зернової ініціативи".

"Відзначили з Ріші Сунаком ухвалення "Групою 7" Спільної декларації про підтримку України на Вільнюському саміті НАТО та подальше приєднання до неї інших країн. А також скоординували майбутні кроки для її наповнення конкретними гарантіями безпеки на двосторонній основі", - йдеться у дописі Зеленського.

Нагадаємо, раніше Сунак заявляв, що гарантії безпеки для України не повинні замінити членство у НАТО. Так, британський прем'єр привітав скасування плану ПДЧ для вступу України до НАТО.

Читайте також: