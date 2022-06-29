Зеленський прокоментував чутки про хворобу Путіна

Президент України Володимир Зеленський прокоментував чутки про хворобу лідера країни-агресорки Володимира Путіна.

Про це він розповів в інтерв'ю американському телеканалу NBC, яке показали в межах Фестивалю ідей Інституту Аспена.

"Я чесно кажучи, не знаю, що відбувається з Володимиром Путіним. Я вважаю, що у них дійсно є велика хвороба, але вона, мені здається, вона складніша, ніж та хвороба, про яку говорите ви (ред. - рак). Це хвороба щодо поваги до нашого народу, щодо захоплення, хвороба до таких катувань, які вони зробили на нашій землі. Мені здається, що це є хвороба", - наголосив Зеленський та додав, що, на жаль, це питання не тільки однієї людини.

Президент України зазначив, що для російської влади життя людини нічого не вартує і це є загрозою для нашої держави.

"Я розумію, що багато людей в оточенні президента РФ вони саме хворі через завишені амбіції, нерозуміння і неповагу до міжнародного права та просто до життя людей. Для мене життя людей найцінніше, це наш скарб, для них - це нічого, матеріал. Мені здається, що ця хвороба небезпечна для нашої держави, а все інше для мене це балачки і нецікаво", - підкреслив Зеленський.

Варто зазначити, що після початку широкомасштабного вторгнення Росії до України у ЗМІ суттєво зросла кількість новини про можливі хвороби і діагнози російського президента. Про те, що Путін має серйозне захворювання писали і провідні розвідки світу. Зокрема керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що українським розвідникам усе відомо про діагнози Путіна, але не уточнив, про які саме недуги російського диктатора йдеться.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 126-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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