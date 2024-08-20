Зеленський прокоментував рішення Ради про заборону УПЦ МП

Президент України сказав, що це "закон щодо нашої духовної незалежності".

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ухвалення парламентом закону, який дозволяє заборонити діяльності організації УПЦ Московського патріархату.

Про це глава держави сказав у відеозверненні.

Зеленський сказав, що хоче відзначити роботу Верховної Ради, яка ухвалила "закон щодо нашої духовної незалежності".

"Це те, про що ми говорили з членами Ради церков і релігійних організацій. І днями буду говорити з представниками вселенського патріарха Варфоломія. Будемо й надалі зміцнювати Україну, наше суспільство", – сказав президент.

Він додав, що цього ж дня Рада ухвалила закон на підтримку українських військових, які здійснюють захисні операції у російському прикордонні.

"Всі виплати, премії, нагороди точно будуть на них поширені від першого дня операції. Очікую документи з парламенту", – сказав Зеленський.

Зеленський: Є закони про заборону російської церкви та підтримку військових!

Нагадаємо, Верховна Рада остаточно ухвалила законопроєкт №8371 про регулювання діяльності релігійних організацій, що мають керівний центр у Росії. Закон дозволяє припинити діяльність УПЦ МП.

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