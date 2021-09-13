Зеленський: США мають посилити свою присутність в Україні

За словами президента, Україна є пріоритетною для США. Це великий сигнал.

Наразі Україна є пріоритетною для США країною, тому Вашингтон у жодному разі не повинен її покидати.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю на телеканалі CNN, передає "Укрінформ".

Під час зустрічі зі своїм американським колегою Джо Байденом він обговорював, зокрема, присутність США в Україні.

За словами Зеленського, він говорив президенту Байдену: що це означає, покинути Україну? Він вважає, що має бути навпаки – США мають посилити свою присутність в Україні, додавши, що вони мали дуже потужну зустріч на найвищому рівні. На цю зустріч Київ дуже очікував. І за фактом Україна перебувала на перших місцях у списку країн, з якими президент Байден мав зустрітися.

"Це означає, що Україна є пріоритетною для США, і ми за це дякуємо. Це великий сигнал. Але за цим сигналом ми очікуємо на дії", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо: Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявили, що складний процес виведення американських сил з Афганістану й забезпечення евакуації людей з цієї країни жодним чином не впливає на стратегічний інтерес США до України , а також на поглиблення двосторонньої взаємодії.

, а також на поглиблення двосторонньої взаємодії. Пані посол України Оксана Маркарова зазначила, що США підтвердили допомогу Україні в протистоянні агресії РФ. Крім того, ця допомога буде розширюватися. США та Україна на п'ять років визначили принципи, на яких базується співпраця у сфері оборони. Новини тижня: американська зустріч – про що домовились Зеленський і Байден у Вашингтоні

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